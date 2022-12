Les supporters français sont très motivés

Guillaume et sa bande sont arrivés pour le premier match et ils ne cessent de repousser leur date de retour. Quand on est supporters un jour de demi-finale, il y a mille et une façons de préparer sa rencontre. Eux, ils ont choisi le grand air. "Oui, on a choisi de venir à la plage parce qu'il fait beau. Et on a besoin de recharger nos batteries parce que ce soir, on va en avoir besoin pour supporter les Bleus", explique un membre de la bande. Comme il fait très froid en Hexagone, ils ont un truc pour y faire face. "Qui ne saute pas n'est pas Français", chantonnent les supporters. Cela permet de se réchauffer et ce qui bien, c'est que même chez vous, tout le monde peut le faire. TF1 | Duplex S. Rang des Adrets