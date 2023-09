Les supporters ont quand même vibré !

C'est un nouveau départ. Adieu le Nord et cette difficile victoire face à l'Uruguay. Les supporters lillois ne leur en tiennent pas rigueur. Le XV de France retourne à Rueil-Malmaison, son camp de base, dans les Hauts-de-Seine. "On est tous derrière eux. Il y a des hauts et des bas, mais on reste confiant", témoigne un supporter. Pourtant, les supporteurs un peu fanfarons n'y avaient pas été avec le dos de la cuillère côté pronostic. En même temps à Saint-Paul-en-Jarez (Loire), la cuillère était dans le pot de lentille, et les spectateurs, pas trop dans leur assiette : "On aurait pu faire mieux"'. Et les joueurs le savent. Après le match, ils ont trouvé un peu de soutien en famille, et même auprès de leurs adversaires d'un soir, venus échanger leurs maillots au vestiaire. À la sortie du stade, une boisson locale à base de houblon. La victoire réchauffe les supporters des Bleus, même si les coqs les plus fiers regagnent la basse-cour avec plus de difficultés. Le réconfort, les Bleus l'ont trouvé cette nuit dans des gâteaux d'anniversaire destinés à Pierre Bourgarit, Cyril Baille, et Romain Taofifenua. Idéal pour très vite retrouver la flamme. TF1 | Reportage S. Millanvoye, M. Dupont, P. Véron