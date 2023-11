Les surprises de l'estuaire

À 88 ans, Jacques est propriétaire d'une île, et aussi d'un étonnant bâtiment. Sans ponton, débarquer sur ce petit bout de terre est déjà une aventure. Après quelques minutes de marche, il nous présente sa résidence secondaire, un fort Vauban du XVIIe siècle où tout est d'origine. C'est un bâtiment et une île achetés par son père à l'État français en 1948, mais aujourd'hui le fort a besoin d'un entretien régulier. Jacques et sa famille n'ont plus la force de s'en occuper. À vendre, un fort avec vue sur l'estuaire, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, quelques travaux à prévoir. Cette île à vendre fait partie d'un archipel méconnu. Un ensemble de neuf îles en plein cœur de l'estuaire de Gironde. Nous entrons dans un village fantôme, un lieu hors du temps, abandonné depuis presque 40 ans, où David a passé son enfance. Il fait partie des derniers élèves de l'île. Entre les îles, on croise ses voisins en bateau. C'est une vie sur le plus grand estuaire de l'Europe, même si désormais, plus personne ne vit à l'année sur ces îles de l'archipel girondin. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau, C. Arfel