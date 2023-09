Les surprises des Abers

Vu du ciel, ce grand bleu turquoise nous appelle à plonger. Apnéiste depuis 40 ans, Franck Daouben a jeté l'ancre à l'embouchure de l'Aber Wrac'h pour faire découvrir le trésor de ce fjord breton. Pour cette plongée, entre trois et dix mètres de profondeur, Marie ne sait plus où donner de la tête. Ici, la vie sous-marine réserve bien des surprises. Au fil des plongées, Franck a noué une amitié pour le moins insolite avec un jeune phoque. Profiter de ces instants suspendus dans ce bras de mer qui s'enfonce dans les terres bretonnes. Dans le Nord Finistère, on les appelle des "Abers". Avec son phare le plus haut d'Europe et son port de plaisance, l'Aber Wrac'h est le plus connu et le plus populaire. Juste à côté, l'Aber-Benoît est plus secret, plus sauvage et sans doute le plus gourmand. La famille de Benoît a installé ces parcs ici en 1967. Dans l'Aber où se rencontrent eau douce et eau salée, les conditions sont idéales pour la croissance des jeunes huîtres. Benoît prendra bientôt la suite de son père. TF1 | Reportage J. Jeunemaitre, A. Janssens, M. Pirckher