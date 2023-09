Les surprises du Ventoux

Au petit matin, des cloches et des chants grégoriens accompagnent le silence du Ventoux et guident cette mystérieuse silhouette qui troque dès l'aube, sa tenue de prière contre sa robe de moine viticulteur. Aux côtés des vignerons, les 60 bénédictins récoltent à la main de quoi produire 150 000 bouteilles par an. Ici, les raisins sont protégés par la montagne et il y a vraiment le Ventoux qui se révèle dans les vins. Un peu plus loin, au pied du mont, trois fois par semaine, Flavie et Guillaume préparent leur tournée avant d'embarquer à bord de leur épicerie ambulante. Le programme est chargé. Chaque mois, ils parcourent plus de 1 500 kilomètres à travers les chemins du Ventoux et surtout ses villages. À chaque arrêt, même rituel, on déballe tout dans une ambiance chaleureuse. Si le mont Ventoux n'a pas encore révélé tous ses secrets, une chose est sûre, le géant de Provence décoiffe tous ses visiteurs. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar