Les surprises d'un lac souterrain

Plongez dans un monde caché, un monde souterrain, un univers que l'on découvre uniquement en bateau. Adriana guide un groupe entre les parois et les concrétions rocheuses. Avec ses 300 mètres de long, le lac de Saint-Léonard, en Suisse, est le plus grand bassin souterrain d'Europe. Une dizaine de truites arc-en-ciel vivent ici. Attirées par les faisceaux de lumières, elles accompagnent les bateaux. L'eau translucide se reflète sur les parois. Filtrée par la roche, elle est même potable. Sur les rives, une cuvée de vin blanc se bonifie. Les viticulteurs travaillent à quelques mètres, au-dessus de la grotte. Ils sont les premiers à avoir découvert ce lac. À l'époque, une cavité était encore remplie d'eau. En 1946, un tremblement de terre a fait baisser un peu plus le niveau de l'eau. La grotte devient accessible aux visiteurs. Pour continuer d'attirer, le site s'est réinventé. Le soir, la grotte se transforme en salle de concert, avec pour seule scène, une barque en bois. Une expérience insolite et une acoustique exceptionnelle. Un lieu où la musique se mêle au bruit naturel de l'eau. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand