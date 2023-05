Les taillandiers de Notre-Dame

Le chemin de la reconstruction nous conduit en Alsace, dans la vallée de Munster. Un groupe d'artisans indépendants fait revivre un métier qui avait pratiquement disparu : taillandier, le fabricant d'outil. Ils viennent d'un peu partout dans l'Hexagone. Ils ont uni leurs forces et leurs savoirs pour honorer une commande exceptionnelle : 60 haches pour Notre Dame de Paris. Soumia Luquet, la cheffe de projet, nous explique : "Se retrouver sous la même bannière, ça reforme un peu ce qu'étaient les confréries. Pendant quatre mois, on a eu la sensation d'avoir recréé la guilde des taillandiers". Ils ont leur propre langage, leur technique personnelle qu'ils partagent. Et dans l'intimité de l'atelier, nous assistons à la naissance d'une hache : quatre morceaux d'acier, qui à la fin, n'en formeront plus qu'un. La charpente de Notre-Dame a disparu dans les flammes, elle va renaître en partie grâce au feu. Rougi dans la forge, le métal devient malléable. Contrairement aux apparences, le travail du taillandier ou de la taillandière n'est pas une épreuve de force. C'est plus une question d'équilibre. TF1 | Reportage M.Izard, B.Lachat, T.Gippet