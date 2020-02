Les tarifs des complémentaires santé en forte hausse selon l’UFC-Que Choisir

Selon une étude publiée ce mercredi matin, les cotisations des complémentaires santé ont augmenté de plus de 5% en moyenne, soit plus de 80 euros supplémentaires. Cette hausse est due en partie à la mise en place du reste à charge zéro permettant de rembourser intégralement certains soins. D'après l'association UFC-Que Choisir, les frais de gestion pèsent également sur les cotisations. Pour défendre les consommateurs, elle réclame le droit de résilier les contrats à tout moment. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.