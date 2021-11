Les tarifs excessifs des frais bancaires de succession

Peu de gens le savent, mais clôturer un compte bancaire d'un proche décédé coûte deux à trois fois plus cher dans l'Hexagone que chez nos voisins européens. Exemple : si le montant sur le compte en banque du défunt est de 20 000 euros, les frais seront de 233 euros en moyenne. "J'ai été confronté à ce problème-là l'année dernière, et je ne m'en suis pas rendue compte", lance une passante. Les associations de consommateurs dénoncent ces tarifs exorbitants. D'après une enquête de l'UFC-Que Choisir, les frais auraient grimpé de 28% depuis 2012. "C'est comme une confiscation de l'héritage des consommateurs qui sont déjà endeuillés et en difficulté", explique Matthieu Robin, chargé de mission. De leur côté, les banques se défendent en expliquant que la succession est devenue une affaire complexe, compte tenu de la diversité des situations familiales. Mais attention, ces frais varient énormément d'une banque à l'autre. Trente parlementaires se sont emparés du dossier et dénoncent des frais injustifiables.