Les taupes envahissent les jardins : comment les faire fuir ?

A Mesnil-sur-Iton (Eure), le jardin de Jean-Pierre Poncet ressemble à un champ de labour, dénaturé par une cinquantaine de taupinières. Face à ce désastre, il est totalement désemparé. Il a tenté plusieurs techniques pour se débarrasser des taupes, sans succès. "Ça les éloigne mais ça ne les éradique pas", a-t-il expliqué. Pour s'en sortir, Jean-Pierre a décidé de faire appel à des taupiers traditionnels. Des professionnels, qui, après quelques coups de pelle dans les monticules de terre, se mettent à la recherche des galeries souterraines creusées par les taupes. Une fois trouvées, ils y placent une pince qui se referme sur le mammifère lorsqu'il passe par là. Les professionnels connaissent les habitudes de la taupe et la piègent rapidement. Cette technique ancestrale de chasse à la taupe est simple. Elle ne fait pas souffrir l'animal et respecte l'environnement. Pour l'intervention d'un taupier traditionnel à domicile, il faut compter entre 250 et 300 euros.