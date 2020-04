Les techniques de Laurent Mariotte pour cuisiner les asperges

Laurent Mariotte nous donne des petites idées pour cuire les asperges de différentes manières. On peut par exemple les éplucher de la pointe jusqu'à la base, avant de les bouillir dans l'eau salée et les mixer avec de l'eau et des épices. Vous pouvez également le faire à la vapeur pendant vingt minutes pour qu'elles soient bien fondantes. Enfin, il y a aussi la technique de la poêle, où vous pouvez y rouler les asperges dans un mélange d'huile d'olive et de beurre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.