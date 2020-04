Les techniques de Laurent Mariotte pour cuisiner les pommes de terre

Les pommes de terre font partie des ingrédients qu'il faut avoir à la maison. En cette période de confinement, Laurent Mariotte nous donne de petites idées pour les cuire. Avec les Monalisa, on peut faire de la purée, des gratins dauphinois, ou des gnocchis. Les pommes de terre Ratte du Touquet, elles, sont recommandées pour accompagner une viande blanche ou rouge. Découvrez les astuces pour les réussir.