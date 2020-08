Les températures ont chuté à Auray, dans le Morbihan

Après la pluie ce dimanche, il fait 18° C ce lundi matin à Auray. Un chariot et une petite laine sur les épaules, c'est la tenue privilégiée au marché de la ville. Tous se sont préparés d'un point de vue vestimentaire. Quant aux commerçants, pressés par l'afflux de touristes, ils sont en tee-shirt. Pour les Bretons, la solution avec le changement de temps, c'est l'optimisme. Le soleil est revenu en fin de matinée et le temps devrait rester clair avec une vingtaine de degrés.