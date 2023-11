Les tempêtes successives grignotent l'île de Ré

C'est un état des lieux qui inquiète. Sur la grande plage de La Couarde-sur-Mer (Charente-Maritime), un seul constat possible : la dune a reculé, conséquence de trois tempêtes successives et de vents très violents. Le maire de la ville observe que l'océan a pris du terrain en très peu de temps. "En 1999, on perdu à peu près le même volume. On a mis 20 ans pour que ça se reconstitue, et là, en deux nuits, tout est parti", explique Patrick Rayton. Ces cailloux, par exemple, étaient invisibles depuis plus de 30 ans, et les voilà désormais à découvert. Près de 150 km/h de vent et un océan déchaîné... l'ile de Ré est grignotée chaque année ou presque comme toutes les îles de l'Atlantique. Cela inquiète les gens. Pour essayer de surmonter la tempête, l'île a adopté un plan de 100 millions d'euros jusqu'à la fin du siècle : risques de submersion, érosions et travaux d'urgence, comme ici, pour colmater cette brèche sous le phare des Baleines. Trois tempêtes début novembre... elles sont fréquentes cette année. Près de dix mètres en trois tempêtes, l'érosion s'annonce encore très importante cette année sur la façade Atlantique. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau