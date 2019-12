Les terrasses chauffées bientôt interdites à Rennes

L'hiver est très doux en Bretagne. Dans ce contexte, la mairie de Rennes a décidé d'interdire les chauffages en terrasse à partir du 1er janvier 2020. Une mesure à la fois pratique et écologique que les restaurateurs et les consommateurs approuvent. D'ailleurs, la plupart des établissements ont pris les devants en optant pour d'autres alternatives. En revanche, une autre mesure qui consiste à supprimer les bâches et les barnums en terrasse d'ici 2022 risque de ne pas faire l'unanimité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.