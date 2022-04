Les terrasses chauffées, c’est fini !

C'est fini pour la douce chaleur apportée par les chauffages électriques. Depuis ce vendredi matin en terrasse, l'ambiance n'est plus la même. A partir de ce jour, le chauffage en terrasse est interdit. Il s'agit d'une exigence de la loi Climat qui va changer les habitudes de certains clients. "Le fait d'avoir froid, je préférerais plus aller dans les centres commerciaux, par exemple, ou chercher une boulangerie", lance l'un d'entre eux. Il fait cinq à peine degrés à Metz (Moselle). C'est donc à contrecœur que Marie-Laure s'est assise à l'intérieur. "On est enfermé toute la journée, donc boire un petit café en terrasse le matin, je trouve que c'est agréable", a-t-elle confié. Pour un patron de bar, la terrasse c'est 50% du chiffre d'affaires. "C'est une surface commerciale. On paie pour mettre des tables, mais on n'a pas le droit de chauffer les clients", se plaint-il. En cas d'infraction, les bars et restaurants risquent 1 500 euros d'amende. A l'extérieur de son établissement, Claire aurait aimé maintenir un peu de chauffage. TF1 | ReportageG. Gruber, C. Hanesse