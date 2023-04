Les terrasses : une affaire en or

C’est une journée à se poser en extérieur à Carcassonne (Aude). Et ça tombe bien, les restaurateurs disposent tous d’une terrasse sur une place de la commune. Cette installation a un coût. Julie Tonello, restauratrice, doit dépenser 150 euros de plus par trimestre pour sa terrasse de 30 couverts, dès ce mercredi. Mais après avoir fait le calcul, il lui suffira de réaliser huit couverts de plus tous les trois mois pour amortir l’augmentation. Chez le cafetier voisin, la terrasse est bien plus imposante. Pas d’inquiétude, les 800 euros à débourser en plus, cette année, seront largement amortis. Du côté de la municipalité, les cinq euros par mètre carré désormais facturés permettent de remettre à niveau les comptes pour rattraper les dépenses investies dans la place. Pas d’augmentation notable dans le département voisin, à Castres (Tarn). Ici, il y a beaucoup moins de touristes. Ceci dit, il y a un point commun, il n’est pas question de faire l’impasse sur la terrasse. Pour compenser l’inflation, d’autres communes du pays ont, elles aussi, fait le choix d’augmenter les tarifs de leurs terrasses. TF1 | Reportage S. Petit, G. Udron