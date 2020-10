Les tests antigéniques débarquent dans les aéroports

C'est une première dans l'Hexagone. Les tests antigéniques ne sont pas encore en vente mais à partir de ce lundi, ils sont déployés dans les aéroports dont celui de Marseille Provence. Pour cela, une petite salle a été aménagée pour faire office de centre de dépistage express pour les passagers. Ceux qui partent et ceux qui arrivent peuvent, s'ils le souhaitent, faire ce test gratuitement sur simple présentation de leur carte d'embarquement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. Comme les tests PCR, les tests antigéniques s'effectuent par prélèvement avec un écouvillon dans les narines. Ils sont un peu moins fiables que les premiers mais beaucoup plus rapides. Dans le cas où des passagers sont testés positifs, l'ARS leur demande de s'isoler à l'arrivée ou de ne pas prendre leur vol. L'objectif étant de dépister le maximum de personnes pour casser la chaîne de transmission. Après l'aéroport, l'ARS envisage d'étendre ce dispositif aux Ehpad et aux universités de la région.