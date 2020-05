Les tests sérologiques sont-ils réellement fiables ?

Les tests sérologiques sont très plébiscités par les patients qui souhaitent savoir s'ils ont été en contact ou non avec le coronavirus. Dans un laboratoire parisien, une dizaine de personnes chaque jour se font dépister et reçoivent les résultats en à peine 24 heures. Cependant, aucun test sérologique n'a été homologué par l'Institut Pasteur. Leur pleine fiabilité reste encore à démontrer.