Les Thermes de Saint-Malo se préparent à accueillir de nouveau leurs clients

Après trois mois de fermeture, les Thermes marins de Saint-Malo se déconfinent. Avant la réouverture, l'établissement travaille sur la mise en place des mesures sanitaires requises. Des réorganisations s'imposent également dans les salles de sport et les bassins. Si les piscines accueillaient habituellement 60 personnes, ce chiffre a été réduit de moitié. Les plages horaires pourraient toutefois être rallongées pour permettre à chacun de profiter de l'eau chaude salée.