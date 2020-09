Les thés dansants victimes du Covid

Les thés dansants constituent un exutoire pour les seniors passionnés de danse. Pourtant, les salles sont fermées depuis cinq moins à cause de la pandémie. Face à la situation, un couple de seniors organise des séances de danse chez eux tous les samedis. À l'occasion, quelques amis se joignent à eux, et le salon se transforme en piste de danse. Une solution temporaire en attendant la reprise des thés dansants.