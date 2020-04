Les tickets restaurant déplafonnés à 95 euros

Près de cinq millions de Français utilisent des tickets restaurant. Si auparavant, ils étaient plafonnés à 19 euros par jour, il est maintenant possible de payer jusqu'à 95 euros en une seule fois. Cela va permettre de faire plus d'achat au supermarché et donc de limiter les déplacements. De plus, les tickets périmés, anciennement versés aux comités d'entreprises, seront réalloués à un fonds de solidarité pour aider les restaurants.