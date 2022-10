Les tissus des Vosges au fil du temps

Nicole Conroux, une couturière chevronnée, fait découvrir son métier et un savoir-faire à ses filles moins expérimentées. Julie, Océane et leur maman travaillent ensemble dans le même atelier de couture, tout un symbole pour cette entreprise familiale implantée à Gérardmer depuis 180 ans. Aujourd'hui, les ateliers sont toujours en activité au cœur de la cité. À ses débuts, Blanc des Vosges était réputé pour un linge au blanc immaculé. Les draps étaient arrosés avec l'eau du lac, puis étendus dans les prairies. Cette technique est appelée "le blanchiment sur pré". Chaque année, plus d'un million de pièces sont confectionnées ici toujours avec la même attention. Aujourd'hui, des petites mains par dizaines s'activent encore dans l'atelier de couture. Entre les mains expertes de ces couturières, se transmet un peu l'histoire du textile vosgien. Depuis des siècles, ce savoir-faire continue de faire vivre la vallée, le lac et ses habitants. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre