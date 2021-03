Les toits de Paris bientôt au patrimoine immatériel de l'Unesco

S'élever et contempler un paysage au millier de nuances de gris qui a inspiré tant d'artistes. Un panorama offert par les toitures en zinc et qui a moins de 200 ans. Voici comment est né l'art des couvreurs-zingueurs à la française. C'est de la haute couture. Chaque pièce est unique, ajustée sur-mesure au dixième de millimètre. Par ailleurs, le zinc est rigide et capricieux. Si on le tord trop, il casse, s'il fait trop froid, il se déchire. Et comme il se dilate, c'est le jeu des recouvrements qui lui donne solidité et étanchéité. Les bases de ce métier s'apprennent en apprentissage. La formation, quant à elle, dure cinq ans. Après, il faut cinq à dix ans pour être un bon couvreur. Etienne Boscals de Real s'initie depuis un an. Quant à Désiré Kenissé, depuis sept ans, il a trouvé sa voie. A savoir que les ornements en zinc sur certains bâtiments sont le travail de couvreur-zingueur. Par ailleurs, le toit n'est pas simplement un protecteur. Il est une forme extraordinaire qui donne la personnalité à ce qui est le lien entre la terre et le ciel.