Les tomates arrivent sur les étals

Les tomates nous font voir de toutes les couleurs. Une palette presque éblouissante sous le soleil de Toulouse (Haute-Garonne) et surtout la promesse de plaisirs de saison. Sur le marché du Cristal, les tomates dites anciennes ont fait leur apparition. Elles ont des couleurs et des formes très variées. Ici, le calibrage est interdit. "On a mis pas mal d'années à leur faire comprendre que la tomate n'est pas forcément rouge et ronde. Et aujourd'hui, les gens savent qu'il y a des centaines de variétés", explique une commerçante. Dans les serres à la ferme de la Borde Bio, Florent Sassé est l'un des derniers maraîchers de la commune de Toulouse. Chaque matin, panier en main, il récolte les tomates les plus mûres : les rondes et les roses pour l'instant. Pour les variétés anciennes, il faut encore quelques jours de patience. La saison ne fait que commencer. Mais certaines ne demandent qu'à être cueillies. Plaisir des papilles et des yeux, quand la tomate est une palette de couleurs, c'est l'été qui se dessine dans l'assiette.