Les tomates n'arrivent pas à mûrir dans la Somme

Dans le Nord du pays, les jardiniers amateurs n'arrivent pas à faire rougir leurs tomates. Jusqu'à cette canicule, les journées étaient trop chaudes et les nuits trop fraîches. Par conséquent, les rendements par pied seront moitié moins importants cette année. Dans la Somme, les jardiniers espèrent tout de même sauver leur saison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.