Les tongs ont leur championnat du monde !

Les pieds bien tendus, les mollets contractés, une bonne dose d'élan, c'est la recette d'un bon lancé de tong. À Lacanau, le Championnat mondial du lancé de tong fête ses 20 ans. Et ne vous y méprenez pas, c'est un sport très sérieux. Tout est contrôlé, réglementé, la tong lancée doit être assez souple. Les modèles en bois et en lièges sont disqualifiés. Les 60 équipes lancent cinq fois. Elles sont composées d'un lanceur et d'un rattrapeur. Les tirs sont mesurés aux centimètres près. Objectif, lancer le plus loin possible, et peut-être, battre les records absolus, 39.56 mètres pour les adultes. Les plus courageux sont venus de loin pour tenter leurs chances. Tout le monde peut participer, du plus petit au plus grand, devant un millier de spectateurs exaltés. Cette année, pas de record battu, mais Robin et Maxime repartent vainqueurs. Ils remettront leur titre en jeu l'année prochaine. Conseils pour les futurs participants : gare aux claquages et gardez-en sous le pied ! TF1 | Reportage I. Rachati,C . Jouanneau