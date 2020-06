Les Toulousains retrouvent avec bonheur les terrasses des cafés et restaurants

Avec la réouverture des restaurants et des bistrots, c'est un art de vivre à la française qui renaît. À Toulouse, place du Capitole, chacun célèbre ce retour à sa façon. Ici comme ailleurs, la reprise des établissements s'accompagne de nombreuses mesures sanitaires : serveurs masqués, pas de service au comptoir, tables espacées de 1,5 mètre... Des restrictions qui n'empêchent pas les Toulousains d'apprécier le bonheur d'un petit café en terrasse.