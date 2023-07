Les touristes de retour en Gironde un an après

Reprendre le petit-déjeuner aux Flots Bleus, un plaisir que les clients attendaient depuis longtemps. Un an jour pour jour après l’évacuation à la Teste-de-Buch (Gironde), le souvenir est encore vif. Mais il n’est pas question de gâcher les vacances. Dans les allées, les vacanciers retrouvent peu à peu leurs marques. Pour le patron du camping, la saison s’annonce prometteuse. Pourtant, il est difficile pour les cyclistes de passage d’ignorer la forêt encore calcinée et la Dune du Pilat, autrefois cachée par les pins. "Il n’y a plus d’arbres, il n’y a plus rien. C’est impressionnant" ; "On voit que ça repousse, que ça revit. Il y a un peu plus de vie dans la nature", disent certains d’entre eux. La plage du Petit Nice, fermée pendant six mois, accueille de nouveau les touristes. Les activités et la baignade, malgré la pluie, étaient très attendues. Profiter malgré les stigmates de l’incendie avec l’espoir de retrouver un jour la forêt verdoyante. TF1 | Reportage L. Cloix, D. Bertaud