Les touristes étrangers sont de retour

Dans les ruelles de Concarneau (Finistère), les accents étrangers raisonnent à nouveau. En terrasse, ce couple suisse peut enfin profiter du voyage en Bretagne dont il rêvait depuis plusieurs années. Pour ce couple venu de San Francisco, Richard et Julie sont conquis par la ville clause et libre de toute restriction. "Les voyages nous manquaient, alors on s’est dit partons faire un merveilleux voyage en France et tout ce qu’on a jamais pu faire", confie Julie. Ils ne savent peut-être pas, mais ici, on les attendait impatiemment. Le retour des touristes étrangers est un soulagement pour cette boutique de souvenirs. "On est heureux de les revoir", affirme Richard Salun, le vendeur. Même plaisir dans cette crêperie où il va falloir se réadapter. Les étrangers peuplent également les campings. En effet, aucun de ces véhicules n’est immatriculé en Hexagone. Venus d’Allemagne, Franz et sa femme sont amoureux de la Bretagne. La prochaine étape de leur périple : la Côte de granit rose. TF1 | Reportage P. Géli, M. Pirckher