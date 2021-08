Les touristes français ont Paris presque rien que pour eux

En été, on peut visiter Paris à pied. C'est ce que fait une famille qui vient de la région d'Orléans. Elle arpente la capitale toute la semaine pour quinze kilomètres par jour. "On s'est dit, avant la rentrée scolaire, on va faire connaître un petit peu Paris aux enfants", lance le père de famille. Des Savoyards, eux, connaissent déjà Paris. Ils viennent redécouvrir les lieux. "Le mois d'août à Paris, il n'y a pas beaucoup de monde, pas de circulation et donc se balader à pied, c'est le top", se réjouissent-ils. Tous les touristes français ne visitent pas la capitale uniquement à pied. Heureusement pour Alain Doff, un conducteur de tuk-tuk électrique. Même constat à Montmartre ce jeudi matin. "Chez nous en Touraine, c'est calme. Mais ici d'habitude, c'est plus vivant, et enfin c'est appréciable effectivement", confie une passante.