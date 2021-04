Les tours à vent, une arme des agriculteurs contre le gel

Depuis leur installation récente au milieu des vignes, l'histoire fait du bruit à Canéjan (Gironde). Les tours à vent destinés à lutter contre le gel sont les nouveaux cauchemars des riverains. "Vous avez des hélicoptères en permanence au-dessus de votre tête. Ça résonne surtout la nuit et c'est épouvantable", se plaint Sophie Kehl. Denis Darriet a perdu 90% de sa récolte en 2017 et 40% l'an dernier. Quand le gel devient trop menaçant, il doit impérativement faire tourner ses ventilateurs géants. "Ça va rabattre les masses d'air chaud vers le bas où vous avez l'air frais", explique le vigneron. S'il reconnaît que le bruit est gênant quelques jours par an, il a selon lui choisi la meilleure solution. Quelques dizaines d'habitations, comme celle de Sandrine Pauvert, sont en première ligne. Lors des premières gelées printanières, elle n'a pas pu trouver le sommeil. Propriétaire depuis 26 ans, Denis Darriet dit entendre la colère des riverains. Conscient que cette situation doit s'apaiser rapidement, il vient de mandater un expert en acoustique.