Les tourtons des Hautes-Alpes

Dans la vallée du Champsaur, c'est un bruit que les habitants connaissent bien. Chaque jeudi matin, sur le marché du Pont-du-Fossé (Hautes-Alpes), les tourtons sont en train de cuire et les gourmands se pressent sur l'étal de Jean-Louis et Alban. C'est une spécialité dans les Hautes-Alpes. Une toute petite tourte fourrée à la pomme de terre, aux épinards, aux chèvres ou bien aux reblochons. Dans les années 80, Jean-Louis et Alban ont fait renaître cette tradition ancienne. Autrefois, les tourtons se dégustaient le jour de Noël. Mais aujourd'hui, c'est devenu un plat très prisé des vacanciers et des Haut-Alpins. Pour connaître les secrets des tourtons, il faut aller au fond de la vallée, à 1 500 mètres d'altitude, dans le hameau de Prapic, où vivent 23 habitants l'hiver, dont Marie-Jo. Dans les Hautes-Alpes, chaque village a sa recette. Il y a surtout deux spécialités : celle avec les oignons et celle avec les blancs de poireau. Cette accompagnatrice en montagne à la retraite, elle, a l'habitude de concocter la deuxième spécialité. Découvrez sa recette en images.