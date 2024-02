Les tracteurs sont partis... et les travaux s'éternisent

Les agriculteurs ont quitté leurs barrages il y a maintenant dix jours, mais l'autoroute A20 Paris-Toulouse est toujours en travaux. Résultats, des dizaines de milliers de véhicules continuent d'être déviés, chaque jour, sur l'ancienne nationale 20 et traversent le petit village de Morterolles-sur-Semme, un cauchemar pour les habitants. Un trafic jugé dangereux. Il est difficile, voire impossible de traverser sur un passage piéton. Le retour à la normale est suspendu aux travaux sur l'autoroute. Pendant les six jours de blocage des agriculteurs, des centaines de tonnes de paille et de pneus ont brûlé sur la chaussée. Le temps d'éteindre le feu et de nettoyer, le chantier a débuté vendredi dernier sur 300 mètres. Environ 1 700 tonnes d'enrobés sont à évacuer et à remettre pour un montant estimé à plus d'un million d'euros, à la charge de l'État. Accessible depuis mardi matin sur une seule file dans le sens Paris-Province, l'autoroute pourrait rouvrir à la circulation dans la soirée de ce mercredi ou jeudi matin. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre