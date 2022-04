Les traditionnelles processions de Pâques en Corse

Dans les ruelles de la haute ville de Bonifacio, rien n'a changé depuis le XIIIe siècle. Quand vient la nuit du jeudi saint, les processions circulaires autour de la cité sont lancées par les cinq confréries de la ville. A bout de bras, les châsses représentant des scènes bibliques sont portées sur plusieurs kilomètres. Ici, chaque famille bonifacienne continue la tradition. Avant les processions, l'aube et le camail qui recouvrent les épaules sont revêtus par les plus jeunes, aidés par les anciens. Cette transmission filiale a permis également de conserver un patrimoine immatériel de premier plan : les chants grégoriens de la semaine sainte. Ce vendredi matin, cette passion du Christ atteint son apogée. Durant plus de deux heures, les processions lancées par chaque confréries vont tourner autour des lieux sacrés. Le pénitent, les pieds nus, arpente les pavés. Cette année, Maurice a laissé sa place de porteur de croix à son neveu. Dès ce soir dans toute la Corse, les chemins de croix vont se multiplier. Le Vendredi saint reste ici l'un des moments les plus forts des fêtes de Pâques. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier