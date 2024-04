Les traditionnelles processions de Pâques en Corse

Souffrir comme le Christ, la passion sur l'île est ancrée depuis des siècles. À Bonifacio, durant deux jours, des processions circulaires géantes mettent en scène cette foi exacerbée. À bout de bras, on porte des chasses. Des scènes liturgiques de plusieurs centaines de kilomètres. "A plusieurs, on arrive à faire quelque chose qui est soi-disant impossible tout seul", dit Pierre Gazano, un confrère. Les cinq confréries de la ville, créées dès le XIIe siècle, vont se frayer un chemin dans les ruelles étroites jusqu'à l'église principale. Ici, lever le cap est une histoire de famille. Cela se transmet de génération en génération. Après les sacrements, au rythme lent des chants, les processions circulaires vont avancer dans le vent n'oubliant aucune ruelle. Cette déambulation nocturne va durer plus de trois heures sous le regard parfois médusé des visiteurs. Mélangées entre tradition et ferveur, les cérémonies vont se succéder sur l'île jusqu'à lundi. TF1 | Reportage P. Roubaud, A. Ricciardi