Les traditions de Noël sur l'île de Malte

La Valette, capitale de Malte, est fondée au XVIe siècle par le Français Jean de Valette. Plus de 400 chevaliers de l'Ordre de Malte reposent dans l'église Saint-Jean. Plus loin, à l'intérieur des terres, se trouve Mdina la silencieuse où seul résonne le bruit des sabots des chevaux. Dans la cathédrale, monseigneur Edgar Vella prépare Noël. Chaque année, il réalise une crèche et il en est fier. Mdina compte seulement 300 habitants. Parmi eux, Antonio Bartolo qui fait partie du chœur de la cathédrale. Pour la Nativité, des chants maltais vont résonner sous le dôme. Face au rempart, aux quatre coins de l'archipel, des vents plus forts et des journées très courtes annoncent l'hiver et Noël. Maria et sa mère Anna préparent différentes spécialités pour les fêtes. Des mandarines maltaises, du chocolat, du sucre, des épices et des marrons parfument ce vieux breuvage. Dans chaque maison, les habitants cuisinent aussi le célèbre anneau de miel. C'est une sorte de bûche à base de miel, ingrédient principal de la cuisine maltaise. À la nuit tombée, la Valette s'illumine et les guirlandes s'agitent sur les branches des grands ficus. En haut de la forteresse, un sapin bleu attire les enfants et les familles.