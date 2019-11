Les traditions d'outre-mer (1/4) : les pêcheurs perpétuent les gestes de leurs ancêtres à Mayotte

A Mayotte se situe l'un des plus beaux lagons du monde regorgeant de nombreux trésors pour les pêcheurs. D'ailleurs, ce métier y est une véritable tradition. Certains comme Abdallah préfèrent pêcher avec un fil et un appât en utilisant une pirogue traditionnelle. Mais à Mayotte, la pêche est aussi une affaire de femmes. Elles utilisent le jarifa, une immense moustiquaire colorée, pour attraper les poissons. Puis, elles s'installent sur la plage pour les cuisiner en chantant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.