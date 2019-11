Les traditions d'outre-mer (2/4) : le marché de Cayenne, un passeport vers la culture guyanaise

C'est le plus grand marché de Guyane et l'un des plus beaux du pays : le marché de Cayenne. Cosmopolite, celui-ci est installé sur la Place du Coq depuis 1907. On y trouve de tout : tubercules, légumes et surtout des fruits. Les poissons, eux, ne manquent pas de clientèle, tant ils restent l'un des rois de la gastronomie guyanaise. Grâce au savoir-faire de la communauté Hmong, on peut également y acheter des plantes médicinales. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.