Les traditions d'outre-mer (4/4) : à la découverte des coutumes de Saint-Pierre-et-Miquelon

Situé au sud de l'île canadienne de Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon compte près de 6.300 habitants. Les maisons de bois y sont de toutes les couleurs. De fabrication simple, les tambours des habitations sont une des spécificités architecturales locales. En automne, préparer et manger des muffins aux baies est un vrai plaisir. Sur cet archipel, on découvre également des objets datant de la période de la prohibition, ou encore le doris, l'emblème de l'histoire de la pêche artisanale.