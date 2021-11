Les traditions du pays Walser dans la Vallée d’Aoste

Parvenir jusqu’aux villages les plus reculés de la Vallée d’Aoste, au pied du Mont Rose est comme atteindre le bout du monde. À 1 600 mètres, il y règne déjà un froid d’hiver, loin de la douceur italienne, surtout si vous prenez le temps de les écouter. Nous sommes bien en Vallée d’Aoste, mais au pays Walser. Un peuple venu de l’Est qui, au Moyen Âge, a gravi ces cols de plus de 4 000 mètres pour y édifier leurs cathédrales : des chalets de bois de plusieurs étages. Eggle Fosson est la seule femme lauzeuse de la Vallée d’Aoste, sans doute même de toutes les Alpes. Et cela impose de déplacer les pierres de 30 kilos, comme son père le lui a appris. À croire que les Walser sont capables de soulever des montagnes. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russel