Les transhumances de la Pentecôte en Aubrac

C'est l'effervescence dans les exploitations. Les reines du jour, les vaches Aubrac aux yeux ourlés de noir, mettent des coiffes colorées. Delphine et son père Serge Niel ont le sourire. Leurs vaches vont quitter l'étable pour transhumer vers les pâturages d'altitude. Cette étape marque l'arrivée des beaux jours. "On est contents que les bêtes partent à l'estive", affirme Serge. Mais avant de partir, la famille Niel reçoit ses proches autour d'un bon repas chaud. Cela se passe comme ça depuis cinq générations. "C'est surtout le rassemblement d'une famille et d'amis pour faire vivre les traditions millénaires", confie l'un d'entre eux. Rythmées par le tintement de leurs cloches, les bêtes commencent leur ascension. Le départ est assez rapide. Un peu impatientes, les vaches connaissent le chemin. Sur la route, une dizaine de troupeaux des villages environnants se succèdent. Celle-ci n'est pas fermée à la circulation, car cette année, la fête officielle n'a pas eu lieu. À l'entrée du village d'Aubrac, les touristes se massent pour immortaliser l'événement.