Les transports en commun fortement perturbés en Île-de-France

Ce 9 décembre 2019, il y a eu peu ou quasiment pas de trains dans certaines régions. Pour cause, les transports en commun sont encore en grève. En Île-de-France par exemple, la moitié des métros sont fermés et plusieurs dépôts de bus sont bloqués. Une situation qui a provoqué un record historique de bouchons, soit plus de 600 kilomètres d'embouteillages cumulés. Jamais il n'y a eu autant de ralentissements dans la région parisienne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 9/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.