Les travailleurs indépendants mieux protégés

C'est une mesure phare du projet de loi adopté mardi au Parlement. Désormais, en cas de faillite, les biens personnels des entrepreneurs indépendants ne seront plus saisissables. C'est un soulagement pour Jean-Charles Doney, gérant d'une entreprise informatique : "On prend des risques pour faire tourner une boîte, on a des employés". "Ça nous permet d'être plus libre et de voir plus clairement les contraintes", rajoute Fabrice Acourt, un gérant de chocolaterie. Ils sont près de trois millions dans l'Hexagone : agriculteurs, professions libérales, artisans ou commerçants. Jusqu'à présent, en cas d'échec économique, seule la résidence principale était protégée. Mieux protéger les indépendants, qui ont beaucoup souffert de la crise sanitaire, c'était une promesse du président de la République. Reste à savoir si les banques continueront d'accorder des crédits avec, de ce fait, moins de garanties de la part des entrepreneurs individuels. Le projet de loi élargit également les conditions d'accès à certaines indemnités. TF1 | Reportage B. Guenais, P. Fontalba