Les treize desserts de Noël

En Provence, la tradition veut que le repas soit maigre le soir du 24 décembre. Le gros soupé vient seulement après la messe de minuit avec les fameux treize desserts. Ils symbolisent le dernier repas du Christ avec ses douze apôtres. Une tradition qui est toujours respectée dans de nombreuses familles à Chateau-Gombert (Bouches-du-Rhône). Les préparatifs du repas de Noël sont aussi l'occasion de faire le tour des petits commerçants. Mais dans la famille de Coralie, la pompe à l'huile ne s'achète plus. Pendant qu'elle cuisine, ses grands-parents Michel et Nathalie vont préparer la table. Il faut trois nappes pour représenter la Sainte-Trinité, trois chandeliers et trois coupelles de blé. Après avoir mis la table, chacun se sert à sa convenance et selon ses préférences. Et si ce Noël se fête en petit comité, l'esprit, lui, ne change pas. La famille transmet de génération en génération pour continuer de faire vivre la tradition ainsi que la flamme des treize desserts de Noël.