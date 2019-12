Les treize desserts, une tradition provençale

Les treize desserts sont une tradition à laquelle les Provençaux sont attachés. Dans la Provence d'antan, manger des fruits en décembre était un luxe. Traditionnellement, les treize desserts sont composés des quatre mendiants, de nougats et de la fameuse pompe à l'huile. Et la liste des ingrédients varie en fonction des familles. La table de Noël provençale, elle, doit comporter trois nappes, trois blés et trois bougies comme le veut la tradition. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.