Les trésors cachés du Bibendum

C'est un survol à travers le temps et l'histoire d'une marque industrielle plus que centenaire faite d'innovations ainsi que de démesure. Cette histoire est l'une de celles qui vous transportent sur terre et même dans les airs. Dans les allées du musée Michelin, l'invention du pneumatique se raconte évidemment. Mais ce sont surtout les pièces atypiques qui suscitent la réaction des visiteurs. La découverte se poursuit mais cette fois en coulisses. L'entreprise dispose de mille et une autres histoires en réserve. Sécurisés et encore à l'abri des regards, 1 500 mètres carrés d'objets en tout genre garnissent la collection du musée. Et tout semble avoir son importance. Dans l'un des hangars de l'usine Michelin, des véhicules anciens sont entreposés par dizaines sur plus de 3 000 mètres carrés et sont parfois restaurés pendant plusieurs années. Voiture de prestige, voiture publicitaire américaine ou même Formule Un... Peu importe le type de véhicule, tous peuvent normalement démarrer. Ce patrimoine inestimable n'est pas encore totalement recensé. Avec une collection d'objets aussi riche, le musée Michelin devrait sans doute s'agrandir considérablement dans les prochaines années. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes