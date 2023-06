Les trésors cachés du Pays basque

D'Hendaye, vous connaissez peut-être ces surfeurs motivés, sa promenade, les rochers des 2 Jumeaux. Mais savez-vous ce qu'est l'île un peu plus loin, à la frontière espagnole ? Elle est unique au monde, mais pourquoi ? Cette île appartient six mois à l'Hexagone, et six mois à l'Espagne. Une militaire en est la responsable, côté français. Son titre est assez chic. Elle est vice-reine de l'île des Faisans. C'est à cet endroit qu'a été signé le traité des Pyrénées qui acte la paix entre les deux pays. Le lieu est interdit au public. C'est un site rempli d'histoire. Partons vers une autre destination. Dans un quartier résidentiel, sous une enseigne sculptée, se cache un artisan peu commun. Fernando est l'un des derniers fabricants de makila, le bâton de marche basque. Enfant, il voulait en posséder, adulte, il s'est dit qu'il allait en fabriquer. Cette arme est ce que les Basques offrent pour les grandes occasions. Cela coûte 300 euros minimum, le prix de la rareté. Sa particularité réside dans son bois, qui pousse encore. TF1 | Reportage Q. Fichet, B. Hacala