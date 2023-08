Les trésors de la brocante au château

Replonger dans le passé, profiter d'un plaisir oublié. En déambulant sous ces arcades, quatre amis se souviennent. Le village des Brocs est un paradis pour les amateurs de vieilles choses. Ce sont 4 000 mètres carrés d'objets en tous genres, utiles ou simplement décoratifs. On vient se promener, s'inspirer, chiner, avec plus ou moins une idée en tête. C'est Didier Serré qui a choisi d'investir ce lieu. "C'était mon rêve d'avoir un village de brocanteurs", explique-t-il. Dans la campagne gersoise, à Lectoure, ce bâtiment historique a retrouvé une âme. Ancien château des comtes d'Armagnac, la demeure seigneuriale est devenue un hôpital au XVIIIe siècle. Il y a dix ans, l'hôpital a fermé, remplacé par un bâtiment plus moderne en centre-ville. Ici, il ne reste plus que quelques vestiges. Mais la pièce la plus atypique, c'est cette chapelle désacralisée. Les promeneurs ont le nez en l'air, à mi-chemin entre la visite d'un musée et shopping. Ici, tout est à vendre. Treize marchands travaillent dans cette bâtisse. Les objets anciens sont partout. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.V. Fournis