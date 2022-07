Les trésors de la Loire

En levant la tête au-dessus de la Loire, on peut peut-être apercevoir une montgolfière. Vu du ciel, le plus long fleuve français traverse la verte forêt, passe devant des villages et des châteaux, et contourne de petites îles. À l’aube, Alexandre Roubalay observe les oiseaux. Pour les trouver, il faut se poster au bord d’un des 2 000 étangs de Sologne, et patienter. Le long de la Loire, la nature est tantôt sauvage, verdoyante, et parfois plus géométrique. Dans les jardins du château de Villandry, le potager est unique. Rien n’est semé au hasard, les lignes sont parfaites, le coup de râteau est franc, et la taille des arbustes est précise. L’été, la fraîcheur du fleuve et ses paysages somptueux attirent les vacanciers. À Amboise, l’ancienne résidence des rois du pays impressionne même ceux qui la voient tous les jours. Et c’en est ainsi partout, avec les forteresses médiévales et les palais de la Renaissance, dont certains sont très connus et d’autres plus discrets. La vallée du fleuve est inépuisable et chargée d’histoire. La Loire est une région unique pour les amoureux du patrimoine comme de la nature. TF1 | Reportage M. Poissonnet, C. Madronet, P. Schély